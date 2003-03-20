Die Sachbezüge als stille Steuerlasten

Wichtigster Sachbezug in der Praxis ist jener für den "Firmenwagen-Vorteil". Wenn der Arbeitnehmer einen Dienstwagen auch privat nutzen darf, dann kostet das 1,5% (höchstens 510 Euro) monatlich vom Autokaufpreis, höchstens oder auch nur die Hälfte davon, wenn der Dienstnehmer nachweislich nur wenig privat fährt. Hat der Mitarbeiter selbst ein Auto, das er während der Arbeitszeit auf dem Firmenareal abstellen kann, dann kostet das einen Sachbezug von 14,53 Euro monatlich; allerdings kommt dieser Sachbezug nur in jenen Regionen zur Anwendung, die in Zonen öffentlicher Parkraumbewirtschaftung ("blaue Zonen") liegen.



Weihnachtsfeier als "Vorteil"



Wer sich vom Arbeitgeber zinsverbilligtes oder gar zinsfreies Geld ausborgt - egal ob als Vorschuss oder als Firmen-darlehen - muss die Zinsendifferenz auf 4,5% p.a. versteuern, sobald der ausgeliehene Betrag 7.300 Euro übersteigt. Für die Privatnutzung von Firmenhandy oder anderen Mobiltelefonen ist dagegen normalerweise kein Sachbezug vorgesehen, ebenso wenig wie für Privatgespräche vom Festnetzapparat am Arbeitsplatz. Für die Nutzung von Werks- oder Dienstwohnungen sieht eine Verordnung recht günstige Bewertungsschemata vor, insbesondere dann, wenn der Arbeitgeber die Wohnung aus eigenem Besitz zur Verfügung stellt oder selbst für den Mitarbeiter anmietet. Ein wichtiger Sachbezugswert ist jener für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (365 Euro) und für die dabei erhaltenen üblichen Sachgeschenke (186 Euro) - zwei Freibeträge, die vor allem bei Firmenfeiern aller Art, auch bei Betriebsausflügen und natürlich bei den betrieblichen Weihnachtsfeiern Bedeutung haben.



Nicht unerwähnt bleiben darf der Pauschalwert für die volle freie Station, für die Einräumung günstiger Mitarbeiterbeteiligungen und für die sogenannte Zukunftsicherung, zu der auf dieser Seite Näheres zu lesen ist.