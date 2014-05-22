Die Schiefergas Blase ist geplatzt ist die Demokratie noch leistbar

Wer glaubt die Demokratie würde der Meinung des Volkes folgen, der hat in den letzten Jahren nicht genau aufgepasst. Dmitry Orlov hat mich über seinen sehr gut besuchten Blog Cluborlov auf eine Princeton Studie von Gilens und Page aufmerksam gemacht. Diese Studie hat über tausend politische Entscheidungen untersucht und mit dem der öffentlichen Meinung verglichen. Überraschender Weise gibt es fast keine Überschneidungen. Der Einfluss der Bürger auf die Politik scheint gegen Null zu gehen.



Wenn am Stammtisch heute über das Hochwasser gesprochen wird so wird ein Zusammenhang mit dem Klimawandel oft gar nicht mehr geleugnet. Selbst schwarze Stammwählerschaften wie die Jägerschaft kann sich plötzlich den einen oder anderen Verzicht auf Komfort vorstellen. Es scheint so als ob hier auch ohne Studium von Fachliteratur der Zusammenhang zwischen Energie und Komplexität oder Technologie selbst in konservativen Kreisen verstanden worden zu sein. Es benötigt oft keines Forschungsauftrages um zu erkennen, dass fast jede neue Technologie immer ein mehr an Energie benötigt und neue Risiken birgt.



Auch die Verheißungen der vollautomatischen und digitalen Produktion konnten eindeutig vom Low-Tech Magazin als ein gefährliche Versprechen entlarvt werden. Das Online Magazin konnte in den letzten Jahren immer wieder beweisen, dass Wachstum und weitere Technologisierung nicht unseren Energiehunger stillen wird können. Nur vorsichtig eingesetzte Technologien werden den Ressourcen Hunger stillen können bei gleichzeitigem massiven Verzicht an Kompetenzen, Komfort und Eitelkeiten.



Wenn vergangene Nacht selbst das U.S Energie Ministerium(EIA) das Monterey Schiefernöl Vorkommen um 95% senkt, ist es jetzt offiziell die nächste Blase ist geplatzt. Es ist diesmal die Energie Blase welche eine mit billigem Geld gespeiste Illusion von unendlich vieler billiger Energie aus heißer Luft war. Nachdem die Finanz- auch die Energie- Blase geplatzt ist werden es hoffentlich die letzten Zaubertricks der Technokraten sein. Technokraten welche alles tun um weltweit sei es auf nationaler Ebene oder auf Kontinentaler Ebene Ihren Einfluss vergrößern wollen.



Schon in wenigen Jahren werden wir vor einem noch chaotischeren Wetter stehen und Landwirtschaft wie wir sie kennen wird nicht mehr funktionieren. Gleichzeitig wird auch der Ausstoß aus unserer Industriellen Zivilisation immer mehr als sinnlose Verschwendung erkannt werden. Wenn dann gleichzeitig die Netto Energieausbeute der konventionellen Industrie sinkt und selbst eine Vöst oder OMV nur noch mit Subventionen überleben kann, denn Energie wird dann überall knapp sein. So werden auch wir uns so wie schon Seneca es schon vor tausend Jahren Fragen stellen. Fragen warum wir nicht schon früher in kleinere Strukturen investiert haben. Kleinere Lebensgemeinschaften in Kleinste mobile Häuser mit Trockentoiletten und netzunabhängiger Energie Versorgung. In essbare Hecken und Wälder voller Beeren, Obst und Nüssen statt in die immer gleichen Thujen Hecken oder in Zellstoffindustrie optimierte Weichholz Nadel- Wälder.



So werden wir uns plötzlich fragen ob es wirklich sinnvoll war in zunehmend komplexere National- Staaten oder Imperien zu investieren. Ob ein mehr Stadt, ein mehr an Konsum, ein mehr an Infotainment, ein mehr an Steuereinnahmen kurz Wachstum wirklich so die beste Lösung war. Rückblickend wird unser Handeln wie das Werk von Eichhörnchen auf Speed aussehen. Aber wie uns die Studie aus Princeton vielleicht sagen will, wird uns keine Partei einen Ausweg anbieten, denn momentan passiert einfach was ein paar Lobbyisten irgendwo für irgend jemanden beschließen.