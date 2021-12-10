Die Schienen sind schon da - man muss sie nur benutzen

Die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat Neubauprojekte der Asfinag, wie den Wiener Lobau Tunnel, evaluiert und nun auch teilweise gestoppt, was zu einem Aufstand der betroffenen Bundesländer von Vorarlberg bis Wien geführt hat. Gewessler ist zuzustimmen, dass angesichts des Klimawandels gerade langfristige Infrastrukturprojekte - auch neue Straßenprojekte - auf ihre Wirkung überdacht werden müssen. Nicht jede Straße ist sinnvoll - eine sinnvolle Umfahrung Wiens mit Donauquerung, um die bestehende Lücke im Schnellstraßennetz zu schließen, aber schon. Im ländlichen Raum werden die meisten Orte umfahren, um die Bevölkerung vom Verkehr zu entlasten. Warum dies gerade für Wien nicht gelten sollte, ist schleierhaft.



Wien hat das Problem, dass die bestehende Straßenverkehrsinfrastruktur durch Lkw-Transitverkehr sowie innerstädtischen und Pkw-Pendlerverkehr überlastet ist. Insbesondere die Südosttangente wird immer wieder zum Stau-Hotspot, was den CO 2 -Ausstoß und die Belastung der Verkehrsteilnehmer und Anrainer noch verstärkt. Der Verkehr ist also bereits da und die aktuelle Infrastruktur überlastet, mit negativen Nebenwirkungen für Anrainer, Verkehrsteilnehmer und Umwelt. Es braucht also eine sinnvolle Umfahrung Wiens, um die Südosttangente, die auch von Ferntransportern zwischen Italien und Polen verstopft wird, zu entlasten.

Öffentlichen Personenverkehr auf Güterverkehrsstrecken ausbauen

Diese Probleme lassen sich freilich nicht alleine durch einen Lückenschluss im Schnellstraßennetz lösen, sondern es braucht auch einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Wien und Niederösterreich sowie eine Verlagerung des Lkw-Verkehrs auf Bahn und Binnenschifffahrt. Die Ministerin könnte das S-Bahn-Netz in Wien und Niederösterreich auf bestehenden Gleisen ausbauen. Es gibt in Wien ÖBB-Bahnstrecken, die voll intakt sind und regelmäßig von Güterzügen befahren werden - sie könnten als dauerhafte Routen für vermehrten Personenverkehr, insbesondere auch für Pendler, genutzt werden.



Der Wiener S-Bahn-Ring kann also auf vorhandenen Güterverkehrsnetzen verwirklicht werden. Ein Teil ist schon als Vorortelinie (S45) verwirklicht, von Hütteldorf bis Handelskai (S1, S2, S3, S4, S7, U6), wo er derzeit endet. Eine Vollendung wäre auf vorhandenen Stecken möglich: über Reichbrücke (U1), Stadion (U2, zukünftiger Fernbus-Terminal), Praterkai (S80, S11, S21, S71), Hafen/Kraftwerk Freudenau, Kaiserebersdorf (S7), Oberlaa (U1) bis Hütteldorf - oder alternativ über Kaiserebersdorf, Hauptbahnhof und Meidling (um diese beiden wichtigen Knoten einzubinden) bis Hütteldorf. Der Wiener S-Bahn-Ring wäre dadurch lückenlos geschlossen und auch eine gute Querverbindung der Außen- beziehungsweise Flächenbezirke untereinander gewährleistet. Das Nadelöhr ÖBB-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Hauptbahnhof, wo derzeit technisch keine deutliche Frequenzerhöhung möglich ist, würde entlastet.



Was Pendlerverkehr aus Niederösterreich durch die Donaustadt zum Hauptbahnhof betrifft, wären zusätzliche S-Bahnen (S11, S21) vom Hauptbahnhof über den Bahnhof Simmering (U3) zum Schnellbahnkreuz Süßenbrunn durch Nutzung der Güterverkehrstrecke zwischen Stadlau (U2) und Süßenbrunn möglich. Mit zusätzlichen S-Bahnen aus Richtung Gänserndorf (S11) oder Wolkersdorf (S21) zum Hauptbahnhof würde der Großraum Donaustadt mit eingebunden - bei gleichzeitiger Entlastung der Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Hauptbahnhof und zusätzlich kürzeren Fahrzeiten.



Auf diesen alten Güterverkehrsstrecken fehlen natürlich moderne Bahnsteige mit funktionstüchtigen Umsteigemöglichkeiten zu den bestehenden Linien wie U-Bahn, Straßenbahn und anderen ÖBB-Strecken. Aber weil es sich fast ausschließlich um Adaptierungen und nicht um Neuerrichtungen handeln würde, wären viele Verfahren deutlich kürzer oder könnten ganz entfallen, was ein Vorteil gegenüber Neueinreichungen wäre.

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