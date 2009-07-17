Die Bedingungen für ungestörtes Sporteln sind auf der Donauinsel nahezu ideal: endlos lange asphaltierte Wege, kein Verkehr, viel Grün, und wer Abkühlung braucht - ein Sprung in die Donau genügt.



Doch ist die Donauinsel für anspruchsvolle Mountainbiker ein eher vernachlässigbares Terrain, da das Streckenprofil wenig Abwechslung bietet. Solche Sportler müssen aber nicht etwa in weit entfernte Bundesländer ausweichen, um ihrer Leidenschaft zu frönen; denn auch hier gilt der altbewährte Slogan der Stadt: "Wien ist anders!" Berlin mag vielleicht das tollere Nachtleben haben und London die größeren Konzerte. Aber in welcher Weltstadt ist man nach wenigen Minuten auf seinem Mountainbike bereits mitten in der Natur? Genau: Wien. Und so bietet die Stadt neben rund tausend Kilometer Radwegen, Radfahrstreifen und Radrouten durch verkehrsarme Zonen vor allem im Westen Wiens ein vielfältiges Streckennetz, das von der Schotterstraße bis zum Singletrail mit allem aufwartet, was das Bikerherz höher schlagen lässt. Das "Wiener Journal" bringt einen Überblick über die schönsten Bike-Strecken rund um Wien, die sich in die verschiedenen Kategorien Power-Strecke, Family-Strecke und Fun-Strecke einordnen lassen.



Die Strecken



Westlich von Wien.



Kahlenbergerdorf-Strecke



Kategorie: Power-Strecke



Länge: ca. 43 km, Dauer: 4:06 Std.,



Höhenmeter: 940 hm



Die Kahlenbergerdorf-Strecke ist mit über 43 km eine der längeren Routen und erfordert konditionsstarke Oberschenkel. Gleich zu Beginn geht es steile 300 Höhenmeter am Stück bergauf. Als Belohnung bekommt man nach der Plagerei einen schönen Panoramablick über Wien.



Hameau-Strecke



Kategorie: Power-Strecke



Länge: ca. 30 km, Dauer: 3:00 Std., Höhenmeter: 620 hm



Nur etwa ein Drittel davon asphaltiert. Viele Wege durchs Gelände. Sehr hart hinauf zur Sofienalpe.



Schottenhof-Strecke Variante 1



Kategorie: Power-Strecke



Länge: ca. 11km, Davon befestigt: 1,9 km



Höhenmeter: 240 hm



Kurz aber äußerst selektiv und technisch anspruchsvoll - für den kleinen Gusto zwischendurch.



Schottenhof-Strecke Variante 2



Kategorie: Power-Strecke



Länge: ca. 7,5 km, Davon befestigt: 1 km



Höhenmeter: 160 hm



Für die Trailfans unter den Bikern.



Dambach-Strecke



Kategorie: Family-Strecke



Länge: 10,5 km, Dauer: 1:00 Std,



Höhenmeter: 272 hm



Eine gemütliche "Sonntagsspazierfahrt" durch die herrliche Landschaft für die ganze Familie.



Doktorberg-Strecke



Kategorie: Family-Strecke



Länge: 12,4 km, Höhenmeter: 200 hm



Zu Beginn fünf sanft ansteigende Kilometer, dann wirds kurz ziemlich steil und bald darauf geht es flott bergab nach Liesing.



Hundsberg-Strecke



Kategorie: Fun-Strecke



Länge: 10,3 km, Höhenmeter: 280 hm



Nach den Aufstiegsmühen nach Hadersfeld (mit herrlichem Rundblick) entspannt man sich schon bald auf dem Donauradweg wieder zurück nach Kritzendorf.



Babenberger-Strecke



Kategorie: Fun-Strecke



Länge: 20,4 km, Höhenmeter: 430 hm



Klosterneuburg hat natürlich auch kulturell einiges zu bieten. Das Chorherrenstift sollte man als Österreicher zumindest einmal besichtigt haben.



Weinberg-Strecke



Kategorie: Fun-Strecke



Länge: 16,9 km, Höhenmeter: 300 hm



Vom Campingplatz gleich steil bergauf, weiter auf Schotter zur Hohenauer Wiese. Nicht sehr anstrengend, daher auch für Anfänger geeignet.



Südlich von Wien.



Pernitz



Kategorie: Power-Strecke



Streckenlänge: 18,5 km



Höhenmeter: 410 hm, Gelände: 9,7 km Asphalt; 8,8 km Forststraße/Schotterweg



Bahnhof Pernitz - Laferlstein - Riegelhof - Waxeneck - Betsteig - Jagasitz - Muggendorf - Bahnhof Pernitz



M. Dorfmeister-Strecke



Kategorie: Family-Strecke



Streckenlänge: 16,4 km



Höhenmeter: 220 hm, Gelände: 14,4 km Asphalt; 2 km Forststraße/Schotterweg



Waidmannsfeld/Neusiedl - Quellenwiese - Ochsenheidkapelle - Zubringer Pernitz - Waidmannsfeld - Fanlokal - Waidmannsfeld/Neusiedl



Rosalien-Tour



Kategorie: Fun-Strecke



Streckenlänge: 14,2 km



Höhenmeter: 365 hm, Gelände: 3,7 km Asphalt; 10,5 km Forststraße/Schotterweg



Hotel Schloßblick Lanzenkirchen - Süßenbrunnerweg - Mittereck - Mehlberleiten - Ofenbach - Hotel Schloßblick Lanzenkirchen



Burg Forchtenstein-Strecke



Kategorie: Fun-Strecke



Streckenlänge: 12,9 km,



Höhenmeter: 300 hm, Gelände: 9,5 km Asphalt; 3,4 km Forststraße/Schotterweg



Sportplatz Forchtenstein - Weinpresse - Burg Forchtenstein - Sportplatz Forchtenstein



Weitere Infos:



www.mbike.at



www.besserbiken.at



www.radtouren.at



http://www.wien.info/de/wien-fuer/sport www.bergnews.com/touren/mountainbike-wien.php



www.wien.gv.at/radrouten/public/start.aspx



www.pernitz.at



www.waidmannsfeld.at