Der Sommer ist endlich angekommen und nichts ist schöner, als nach monatelanger winterlicher Vorherrschaft endlich im Freien die Sonnenstrahlen einzufangen. So erwacht auch Wiens Parade-Freizeitmeile, die Donauinsel, und lockt Frischverliebte wie Sportler gleichermaßen an. Jogger, Inlineskater und Radsportler verbrennen überschüssige Kalorien und möbeln ihre Körper auf.
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Die Bedingungen für ungestörtes Sporteln sind auf der Donauinsel nahezu ideal: endlos lange asphaltierte Wege, kein Verkehr, viel Grün, und wer Abkühlung braucht - ein Sprung in die Donau genügt.
Doch ist die Donauinsel für anspruchsvolle Mountainbiker ein eher vernachlässigbares Terrain, da das Streckenprofil wenig Abwechslung bietet. Solche Sportler müssen aber nicht etwa in weit entfernte Bundesländer ausweichen, um ihrer Leidenschaft zu frönen; denn auch hier gilt der altbewährte Slogan der Stadt: "Wien ist anders!" Berlin mag vielleicht das tollere Nachtleben haben und London die größeren Konzerte. Aber in welcher Weltstadt ist man nach wenigen Minuten auf seinem Mountainbike bereits mitten in der Natur? Genau: Wien. Und so bietet die Stadt neben rund tausend Kilometer Radwegen, Radfahrstreifen und Radrouten durch verkehrsarme Zonen vor allem im Westen Wiens ein vielfältiges Streckennetz, das von der Schotterstraße bis zum Singletrail mit allem aufwartet, was das Bikerherz höher schlagen lässt. Das "Wiener Journal" bringt einen Überblick über die schönsten Bike-Strecken rund um Wien, die sich in die verschiedenen Kategorien Power-Strecke, Family-Strecke und Fun-Strecke einordnen lassen.
Die Strecken
Westlich von Wien.
Kahlenbergerdorf-Strecke
Kategorie: Power-Strecke
Länge: ca. 43 km, Dauer: 4:06 Std.,
Höhenmeter: 940 hm
Die Kahlenbergerdorf-Strecke ist mit über 43 km eine der längeren Routen und erfordert konditionsstarke Oberschenkel. Gleich zu Beginn geht es steile 300 Höhenmeter am Stück bergauf. Als Belohnung bekommt man nach der Plagerei einen schönen Panoramablick über Wien.
Hameau-Strecke
Kategorie: Power-Strecke
Länge: ca. 30 km, Dauer: 3:00 Std., Höhenmeter: 620 hm
Nur etwa ein Drittel davon asphaltiert. Viele Wege durchs Gelände. Sehr hart hinauf zur Sofienalpe.
Schottenhof-Strecke Variante 1
Kategorie: Power-Strecke
Länge: ca. 11km, Davon befestigt: 1,9 km
Höhenmeter: 240 hm
Kurz aber äußerst selektiv und technisch anspruchsvoll - für den kleinen Gusto zwischendurch.
Schottenhof-Strecke Variante 2
Kategorie: Power-Strecke
Länge: ca. 7,5 km, Davon befestigt: 1 km
Höhenmeter: 160 hm
Für die Trailfans unter den Bikern.
Dambach-Strecke
Kategorie: Family-Strecke
Länge: 10,5 km, Dauer: 1:00 Std,
Höhenmeter: 272 hm
Eine gemütliche "Sonntagsspazierfahrt" durch die herrliche Landschaft für die ganze Familie.
Doktorberg-Strecke
Kategorie: Family-Strecke
Länge: 12,4 km, Höhenmeter: 200 hm
Zu Beginn fünf sanft ansteigende Kilometer, dann wirds kurz ziemlich steil und bald darauf geht es flott bergab nach Liesing.
Hundsberg-Strecke
Kategorie: Fun-Strecke
Länge: 10,3 km, Höhenmeter: 280 hm
Nach den Aufstiegsmühen nach Hadersfeld (mit herrlichem Rundblick) entspannt man sich schon bald auf dem Donauradweg wieder zurück nach Kritzendorf.
Babenberger-Strecke
Kategorie: Fun-Strecke
Länge: 20,4 km, Höhenmeter: 430 hm
Klosterneuburg hat natürlich auch kulturell einiges zu bieten. Das Chorherrenstift sollte man als Österreicher zumindest einmal besichtigt haben.
Weinberg-Strecke
Kategorie: Fun-Strecke
Länge: 16,9 km, Höhenmeter: 300 hm
Vom Campingplatz gleich steil bergauf, weiter auf Schotter zur Hohenauer Wiese. Nicht sehr anstrengend, daher auch für Anfänger geeignet.
Südlich von Wien.
Pernitz
Kategorie: Power-Strecke
Streckenlänge: 18,5 km
Höhenmeter: 410 hm, Gelände: 9,7 km Asphalt; 8,8 km Forststraße/Schotterweg
Bahnhof Pernitz - Laferlstein - Riegelhof - Waxeneck - Betsteig - Jagasitz - Muggendorf - Bahnhof Pernitz
M. Dorfmeister-Strecke
Kategorie: Family-Strecke
Streckenlänge: 16,4 km
Höhenmeter: 220 hm, Gelände: 14,4 km Asphalt; 2 km Forststraße/Schotterweg
Waidmannsfeld/Neusiedl - Quellenwiese - Ochsenheidkapelle - Zubringer Pernitz - Waidmannsfeld - Fanlokal - Waidmannsfeld/Neusiedl
Rosalien-Tour
Kategorie: Fun-Strecke
Streckenlänge: 14,2 km
Höhenmeter: 365 hm, Gelände: 3,7 km Asphalt; 10,5 km Forststraße/Schotterweg
Hotel Schloßblick Lanzenkirchen - Süßenbrunnerweg - Mittereck - Mehlberleiten - Ofenbach - Hotel Schloßblick Lanzenkirchen
Burg Forchtenstein-Strecke
Kategorie: Fun-Strecke
Streckenlänge: 12,9 km,
Höhenmeter: 300 hm, Gelände: 9,5 km Asphalt; 3,4 km Forststraße/Schotterweg
Sportplatz Forchtenstein - Weinpresse - Burg Forchtenstein - Sportplatz Forchtenstein
Weitere Infos:
www.mbike.at
www.besserbiken.at
www.radtouren.at
http://www.wien.info/de/wien-fuer/sport www.bergnews.com/touren/mountainbike-wien.php
www.wien.gv.at/radrouten/public/start.aspx
www.pernitz.at
www.waidmannsfeld.at