Die schönsten Trends von gestern

Dass die Stimmung im ORF schlecht ist spiegelt sich auch ein wenig im ORF-Programm wider. Eine Ranking-Show im Hauptabend des Freitags, ungefähr zehn Jahre hinter dem Trend, ist nicht das, was die Herzen des Publikums höher schlagen lässt. Aber auch andere Sender sind da nicht besser. RTL ließ am Freitag die "10 schrägsten TV-Gesichter" ranken - Moderatorin Sonja Zietlow kann sich da gleich selbst einreihen. Absoluter Höhepunkt aber eine Übertragung des Chiemgauer Volkstheaters mit dem Stück "Da Brezensalzer" im Bayrischen Rundfunk. Wer das übersteht, der war wohl auch Fan des längst verblichenen "Seniorenclub".



Beunruhigend auch die Nachrichten vom Servus TV, das mit schöner Regelmäßigkeit zeigt, wie gutes Fernsehen aussehen kann. Nun wurden drei aufwendigere Sendungen gestrichen. "Gut leben", "In Life" und "Rille". Schade. Aber die Hoffnung für den vorbildlichen Sender lebt nach wie vor.