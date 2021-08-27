Die schrägen Ideen der Impfgegner

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In den Sozialen Medien tobt der Kampf der Argumente in Sachen Corona-Impfung. Die Befürworter haben‘s schwer, sie haben auf ihrer Seite nur Virologen, Epidemiologen und Ärzte. Die Impfgegner aber können sich auf die Erkenntnisse von Veganköchen, Reality-Show-Teilnehmern, Querdenkern, rechtspopulistischen Pop-Stars, ebenso ausgerichteten Politikern und Wunderheilern stützen. Das hat ganz anderes Gewicht! Hier ein paar Beispiele für Diskussionsverläufe:
- Ich lass mich auf keinen Fall impfen. Dann hab ich lebenslang das Genzeug im Körper.
- Nö, das hat der Körper nach spätestens vier Wochen abgebaut.
- Dann hab ich die Antikörper im Körper. Glaubst, das will ich?
- Die Impfung soll die Weltbevölkerung ausdünnen. Geimpfte sterben nach acht bis zehn Wochen.
- Dann bin ich tot, ich bin seit drei Monaten geimpft.
- Das glaubst Du nur. Alle in echt Geimpften sind nach ZEHN Wochen tot. ALLE! Wer dann nicht tot ist, ist nicht geimpft.
- Ich war in den letzten fünf Jahren nie krank. Warum soll ich mich impfen lassen?
- Bist Du ganz sicher, dass Du nicht doch eine unerkannte Vorerkrankung hast? Wann war Deine letzte Durchuntersuchung?
- Ich brauch’ keine Durchuntersuchung, wenn ich nie krank bin.
- Mir spritzt keiner die Chips!
- Mit Chips: Meinst Du Bill Gates oder Pringles?