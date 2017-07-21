Die Schummel-Branche

München. Eigentlich sollte AdBlue für sauber stehen. Denn mit dem Harnstoffgemisch lassen sich gesundheitsschädliche Stickoxide (NO x ), die beim Verbrennungsprozess im Motor entstehen, aufspalten. Aus dem Auspuff kommen dann nur Wasserdampf und harmloser Stickstoff.



Doch AdBlue steht seit September 2015 auch für die schmutzige Seite der Automobilbranche, denn beim VW-Dieselskandal in den USA spielten neben zu klein dimensionierten Stickoxid-Katalysatoren manipulierte Harnstoffeinspritzungen eine zentrale Rolle. Weil man den Kunden in den USA das mühsame Nachfüllen des noch dazu nicht überall erhältlichen AdBlue ersparen wollte, hatten die VW-Ingenieure die Abgasreinigung im Straßenbetrieb einfach heruntergeregelt. Die staatlichen Prüfstellen wurden dabei mit einer Software ausgetrickst, die die Harnstoffeinspritzung bei Testsituationen wieder gesetzeskonform laufen ließ.



Doch die AdBlue-Affäre dürfte wohl noch deutlich schmutziger sein als bisher angenommen. Denn dass VW keine größeren AdBlue-Tanks in seinen Autos verbaut hat, dürfte mit umfassenden Geheimabsprachen zu tun haben, die die wichtigsten deutschen Autobauer schon seit den 1990er Jahren in regelmäßigen Abständen getroffen haben.



Die mit Kostenüberlegungen begründete Größenbeschränkung bei den Harnstoff-Behältern dürfte dabei allerdings nur eines von vielen Themen gewesen sein. Laut einem Bericht des "Spiegel" haben Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler auch gemeinsam festgelegt, was bestimmte Bauteile - von Kupplungsscheiben und Bremsenbestandteilen bis hin zum gesamten Motor - kosten dürfen. Die rund 200 Mitarbeiter, die sich in über 60 Arbeitsgruppen getroffen hatten, sollen sich zudem bei der Wahl der Lieferanten, der Marktaufteilung und anderen strategischen Überlegungen abgesprochen haben.



Ans Licht gekommen sind die Absprachen, die zu einem der größten Kartellfälle der deutschen Wirtschaftsgeschichte werden könnten, gewissermaßen durch eine Selbstanzeige. Laut "Spiegel" hat Volkswagen am 4. Juli 2016 bei den Wettbewerbsbehörden einen Schriftsatz eingereicht, in dem die Wolfsburger selbst den Verdacht des "kartellrechtswidrigen Verhaltens" äußern. Auch Daimler soll eine ähnlich lautende Selbstanzeige eingebracht haben, die die Höhe möglicher Strafzahlung reduzieren könnte.

Spektakulärer Beifang