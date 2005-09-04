Die SPD holt auf

Eine schwarz-gelbe Koalition hätte nach den aktuellen Umfragen gerade einmal einen Prozentpunkt Überhang. Doch dahinter stehen viele Fragezeichen, denn mehr als 28 Prozent der Wähler sind sich ihrer Entscheidung noch nicht sicher.



Bei der Direktfrage nach dem Kanzler hat Schröder weiterhin klar die Nase vorne und liegt bei 49 Prozent (plus 2) gegenüber Angela Merkel mit 41 Prozent (minus 1).



Sachthemen



Für die Aufnahme der Türkei in die EU in einigen Jahren können sich 33 Prozent erwären, 62 Prozent sind dagegen. Wie wohl nicht anders erwartet sind die eifrigsten Befürworter eines Türkei-Beitritts bei den Grünen zu finden (61 Prozent. CDU/CSU-Anhänger (22 Prozent) und FDP-Fans (17 Prozent) unterstützen die Türken praktisch nicht. Die SPD ist - wie in vielen Fragen - gespalten. 47 Prozent sind für die Aufnahme, 49 Prozent dagegen.



Hinweise



Die Umfragen zum Politbarometer wurden wie immer von der Mannheimer For­schungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 30. August bis 1.September 2005 bei 1.305 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefo­nisch geführt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölke­rung in ganz Deutschland. Die Fehlertoleranz bei den großen Parteien beträgt 2,7 Prozentpunkte, bei den kleineren 1,4 Prozentpunkte.



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