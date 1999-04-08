Die "Spezialbank" fühlt sich in ihrer Nische wohl

Im 40. Jahr ihres Bestehens weitete das Institut seine Geschäftsfelder expansiv aus und steigerte das EGT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) um 40,2% auf 110,1 Mill. Schilling.



An die Aktionäre (61,6% Investkredit, 26,7% Dexia International, 11,7% Landeshypos) wird eine unveränderte Dividende von 14% und ein Bonus von 3% ausgeschüttet, gab Vorstandssprecher Reinhard Platzer



gestern vor Journalisten bekannt.



1998 wurden insgesamt 902 Darlehensverträge mit 4,3 Mrd. Schilling neu kontrahiert. Der Großteil dieser Darlehen wurde zu fixen Konditionen vergeben.



Neben Finanzierungen im Euro-Land hat die Kommunalkredit im zweiten Halbjahr 1998 auch begonnen, sich die osteuropäischen Märkte "anzusehen".



Gemeinsam mit der Dexint, einer Tochterfirma der europäischen Spezialbankengruppe Dexia, sollen sowohl Beteiligungen an Spezialbanken als auch Finanzierungen öffentlicher Körperschaften und von von



Infrastrukturvorhaben in Tschechien, Ungarn, Slowenien und Polen umgesetzt werden. Zudem will die Kommunalkredit verstärkt auf den internationalen Märkten präsent sein, und zwar sowohl im



Finanzierungs-als auch im Treasury-Bereich und im Rahmen ihres Consulting-Angebotes.