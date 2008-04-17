Die Spiele der Jugend

Neues von der angeblich unpolitischen Angelegenheit namens Olympia: China plant, alle ausländischen Studenten in den Monaten Juli und August - die Spiele steigen Ende August - des Landes zu verweisen. Auch, wenn sie ihr Studium später fortsetzen. Des weiteren soll es auch für Forscher Beschränkungen geben. Auch die Einreisebestimmungen sollen im Vorfeld Olympias verschärft werden. Wegen Terrorgefahr. War da nicht so etwas wie eine Olympischen Charta? Wie war das mit den Spielen der Jugend? In der Regel handelt es sich bei Studenten doch eher um jüngere Menschen. Ein großartiges Signal der Pekinger Verantwortlichen an die Olympische Familie. Wir veranstalten Spiele der Jugend, junge Menschen sind bei uns willkommen. Aber bitte nur solche, die für den perfekten, störungsfreien Ablauf unserer Spiele beitragen.



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