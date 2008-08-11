Die SPÖ unter Dichands Fuchtl?

Distanz auch zu Faymann mit Kritik an dessen "Krone"-Connection: Werde Dichand künftig die SPÖ-Politik bestimmen? Zu ähnlichen Schlüssen mussten bereits die Zuseher der "ZIB 2" am Freitag gekommen sein, als Faymann nicht bereit war, sich auch nur einen Millimeter von der niveaulosen Polemik der "Krone" gegen seine innerparteilichen Kritiker zu distanzieren, aber die aus den Seiten des Boulevardblatts triefende Hofberichterstattung über ihn nicht erkennen wollte.



Sonntag dann ein schmeichlerisch-schmalziges zweiseitiges "Krone"-Lob für den neuen SPÖ-Chef.