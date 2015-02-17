Die Stadt in der Stadt

Wien. Keine Frage: Sie sind bequem. Vor allem, wenn es regnet oder stürmt - oder, wenn man vieles zu erledigen hat und alles beisammen sein soll. Die Einkaufszentren in der Stadt.



Doch wie viele solcher Zentren gehen auf Kosten der Nahversorger? Wie viele davon vertragen die vielen kleinen Geschäfte, die ja auch gefördert werden sollten? Die Kaufkraft der Wiener ist in den vergangenen Jahren immer mehr gesunken, während die Verkaufsflächen seit dem Jahr 2006 um 20 Prozent gestiegen sind. Passt das zusammen?



Für die Wirtschaftskammer Wien (WKW) ist das Flächenwachstum der Verkaufsflächen in den vergangenen Jahren vor allem am Stadtrand exorbitant gewachsen. Dadurch würden immer mehr Geschäfte leer stehen. "Wollen wir Wien zur Weltstadt weiterentwickeln, braucht es keine neuen Fachmärkte und EKZ auf der grünen Wiese, sondern moderne und revitalisierte Einkaufsstraßen. Da muss die Stadtplanung Prioritäten setzen", sagt WKW-Präsident Walter Ruck zur "Wiener Zeitung".



Neben den Klassikern unter den Shoppingcentern - SCS, SCN und Donauzentrum - entstanden im Laufe der Zeit immer mehr Shoppingcenter in Wien. Ein neuer Trend ist vor allem Shoppen in Wiens Bahnhöfen, etwa in der BahnhofCity Wien West, The Mall oder am neuen Hauptbahnhof. Bereits 2011 bekam Wien mit der Umgestaltung des Westbahnhofes seine erste "BahnhofCity".



In manchen Einkaufszentren ist es ruhiger, in anderen wiederum immer voll. Vor allem die SCS in Vösendorf, also am Rande der Stadt, gehört mit 173.000 Quadratmetern zu Europas größten Shopping-Malls. Bei ihrem kleinen Bruder im Norden, SCN, geht es da auf 100.000 Quadratmetern schon etwas ruhiger zu. Nicht allein deshalb, weil das Donauzentrum in der Wagramer Straße im 22. Bezirk schon recht nah ist.



Im 1. Bezirk ist das Goldene Quartier in der Tuchlauben ein neues Einkaufszentrum mit Luxus-Marken auf 11.500 Quadratmetern. Auch die Ringstraßengalerien bieten rund 90 Shops am Kärntner Ring. Im 2. Bezirk steht seit dem Jahr 2007 das Stadioncenter am Olympiaplatz mit 70 Shops. Eine etwas längere Geschichte hat das Shoppingcenter The Mall im 3. Bezirk. Mehr als drei Jahrzehnte haben Idee, Planung und Umsetzung gebraucht. Im Jahr 2013 wurde schließlich The Mall am Bahnhof Wien-Mitte eröffnet. Das Einkaufscenter umfasst rund 50 Shops auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern.



Ein Jahr später erfolgte für ein weiteres Großprojekt der Startschuss: Die neue BahnhofCity am Wiener Hauptbahnhof wurde eröffnet. Der neue Bahnhof anstelle des Südbahnhofs ist ein Einkaufszentrum mit rund 90 Shops auf 20.000 Quadratmetern. Nicht weit entfernt, ebenfalls im 10. Bezirk, befindet sich das Hansson Zentrum in der Favoritenstraße mit 10.000 Quadratmetern. Auch das Columbus-Center am Columbusplatz ist dort angesiedelt.



Schon heuer wurde bereits ein weiterer Grundstein für ein neues Shopping-Center gelegt. Gestern, Dienstag, priesen Bürgermeister Michael Häupl, Bezirksvorsteherin Eva-Maria Hatzl und mehr als 100 Ehrengästen das Huma-Einkaufszentrum in Simmering an. Marcus Wild, Geschäftsführungsvorsitzender von SES Spar European Shopping Centers als langjähriger Betreiber des Einkaufszentrums, und Huma-Eigentümer-Vertreter Wolfgang Müller präsentierten das Projekt. Ab dem Jahr 2016 sollen dort den Kunden mehr als 90 Shops, Gastro- und Dienstleistungsbetriebe auf rund 50.000 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Während der gesamten Umbauzeit ist das Einkaufszentrum, welches es bereits seit 30 Jahren gibt, allerdings mit den wichtigsten Ankerpächtern auf einer Übergangsfläche am Standort geöffnet. Der Huma-Einkaufspark soll nach seinem Umbau ab dem Jahr 2016 zu den modernsten Einkaufszentren der Stadt gehören.

Von 20.000 bis 173.000 Quadratmetern

In der Größe des Huma-Centers ist das Auhofcenter im 14. Bezirk oder die Millennium-City im 20. Bezirk aufgestellt. Das Auhofcenter in der Albert-Schweitzer-Gasse wurde saniert und im vergangenen Jahr wieder eröffnet. Seitdem stehen auf einer Fläche von rund 48.000 Quadratmetern mehr als 140 Shops zur Verfügung. Ebenfalls wurden 250 Parkplätze mitgebaut. Die Millennium City hat 2014 ihr 15-jähriges Jubiläum gefeiert, sie gilt als Bezirkszentrum der Brigittenau und wurde bereits mehrmals als beliebtestes Einkaufscenter von Wien geehrt. Und auch im 23. Bezirk hat sich trotz SCS-Nähe ein neues Einkaufszentrum beliebt gemacht: Das Riverside in Liesing beherbergt 55 Shops auf zwei Etagen. Direkt unter dem Einkaufszentrum befindet sich eine Parkgarage.



Neben den großen gibt es auch etliche kleine Einkaufszentren in der Stadt. Hier ist das Ekazent Hietzing in der Hietzinger Hauptstraße im 13. Bezirk, das Ekazent Simmering oder Hernals oder das Q19 zu nennen.



Von der City Gate in der Wagramer Straße mit 18.000 Quadratmetern, die am 26. Februar eröffnet wird, über die Lugner-City bis zum Donauzentrum sind die EKZ dieser Stadt breit gestreut. Diese Zentren bieten nicht nur Shops, sondern auch Geschäfts- und Unterhaltungsflächen. Nach wie vor ist das Town-in-Town-Konzept begehrt. Das Donau Zentrum hält mit 18 Millionen Besuchern den Rekord - zumindest innerhalb der Stadtgrenzen. Denn Big Player SCS und G3 Shopping Resort Gerasdorf, das 2012 eröffnet wurde und mit 40000 kostenlosen Parkplätzen wirbt, befinden sich außerhalb der Stadtgrenzen.