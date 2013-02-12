Die Suche nach den Preistreibern bei den Stromkosten

Wien. Man hätte es ja wissen müssen: Das Gute kommt vom oben, nicht von unter der Erde. Die Sonne, der Wind, das sollen gemeinsam mit dem Wasser die Energielieferanten der Zukunft sein. Über die Notwendigkeit einer Energiewende herrscht angesichts von Klimaerwärmung und Verknappung der fossilen Brennstoffe kaum noch Uneinigkeit, sehr wohl jedoch über die Wege dorthin. Und zwar fast überall.



In Deutschland wird über ein Einfrieren der Ökostrom-Umlage diskutiert, die den Strompreis zuletzt in die Höhe getrieben hat. In Deutschland sind Förderungen für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen prinzipiell unbegrenzt verfügbar, die Kosten werden dann auf alle Stromverbraucher umgelegt.

Billige Zertifikate

In Österreich ist die Regelung eine andere, aber auch der Energiemix, schließlich ist die Wasserkraft hierzulande für rund 60 Prozent der Energie verantwortlich, während in Deutschland nach wie vor Kohle der Energielieferant Nummer eins ist. Obwohl in Österreich etwa für Photovoltaik-Anlagen nur acht Millionen Euro pro Jahr als Subventionen zur Verfügung stehen und die Nachfrage jedes Jahr weit über das Förderangebot hinausgeht, ist die Debatte von Deutschland auch nach Österreich übergeschwappt. Zuletzt forderten etwa die Arbeiterkammer und der Verbund eine Reduktion der Ökostromförderung.



Das rief nun den Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) auf den Plan, der sich gegen den "Mythos des teuren Ökostroms" zur Wehr setzt. "Die wahren Energiekostentreiber sind die fossilen Energieträger", sagt EEÖ-Präsident Josef Plank. Seit Inkrafttreten des Ökostrom-Gesetzes vor zehn Jahren hätten die Konsumenten weniger als zwei Milliarden Euro für Ökostrom aufgewendet, die fossilen Energieimportkosten (Öl, Gas) seien seit 2003 von 2,5 auf über 8 Milliarden Euro jährlich angewachsen.



Kritik an einer "Überförderung" des Ökostroms weist Plank zurück, der Anteil des Zuschlags für Private liege heute deutlich unter zehn Prozent. Eine Gefahr für die Energiewende sieht der Dachverband auch durch das System des Zertifikatshandels. Geplant sei ursprünglich der Preis von 30 Euro pro Tonne CO 2 gewesen, der heutige Preis liegt jedoch nur bei fünf Euro: "Das System hat nicht funktioniert, der freie (Zertifikats-)Markt hat es nicht geschafft", sagt Plank.

Komplexe Förderungen