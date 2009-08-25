Die Suche nach Typen

Sebastien Loeb in der Formel 1? Warum nicht. Der fünffache Rallye-Weltmeister hat offenbar Interesse bekundet, im kommenden Jahr für das neue US-F1-Team zu fahren, und würde dem Rennstall damit von vornherein ein paar Interessenten mehr bringen, als die Formel 1 ansonsten anzulocken vermag. Immerhin füllen schon die Testfahrten von Motorrad-Star Valentino Rossi und die mit schöner Regelmäßigkeit gestreuten Wechselgerüchte in Italien ganze Seiten. Und gerade durch das offenbar heiß ersehnte und dann doch nicht zustande gekommene Comeback von Michael Schumacher hat sich deutlicher denn je gezeigt, dass die Formel 1 wieder Typen braucht. Denn auch wenn die Spazier- und Irrfahrt des Luca Badoer ganz spannend anzusehen war - er ist auf lange Sicht nicht wirklich massen tauglich.