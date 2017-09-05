Der kühle Wind hat erste Blätter von den Bäumen geweht. Die Sonne verliert langsam an Strahlkraft. Schulkinder sind wieder unterwegs. Es herbstelt. Und auch wenn er noch einmal eine kurze Rückkehr im Altweibersommer feiern wird: Der Sommer ist vorbei. Und das ist gut so.



Denn so hat ein Sommertrend dieses Jahres wohl keine Chance mehr, von Frankreich aus zu uns herüber zu schwappen.



"Chaussettes claquettes" heißt er und bezeichnet nichts weniger als einen stilistischen Fauxpas der Extraklasse: die Kombination von Socken und Sandalen an sommerlichen Männerfüßen. Doch nicht nur in den Straßen Frankreichs sieht man ihn dieser Tage noch, den besockten Männerfuß, sogar einen musikalischen Sommerhit hat die Fußbekleidung mit sich gebracht. Der gleichnamige Clip des Rappers Alrima - nebst Gang in dunklen Badeschlapfen mit strahlend weißen Socken beim städtischen Grillfest tanzend - ist mit 13 Millionen Aufrufen zum YouTube-Hit geworden.



Doch nicht nur in einem rappenden Umfeld findet sich das modische Ungetüm, gleich mehrere Designer schickten ihre männlichen Modelle bei den Pariser Modeschauen mit der bisher eher verrufenen Kombination über den Laufsteg - sogar die Luxus-Marke Louis Vuitton. Immerhin sind da die Socken nicht weiß.



Nacktheit scheint heute kein reizvolles Tabu mehr darzustellen, Tabubruch muss jedoch offenbar sein, also müssen die Tabus der Hässlichkeit herhalten.



Endgültig gebannt scheint die modische Gefahr jedoch noch nicht. Die in Paris präsentierte Mode zeigt die Herrenkollektion für Frühjahr/Sommer 2018.