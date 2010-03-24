Die Technik soll den Aufschwung bringen

Das schließt die Umsatzerwartungen ebenso ein wie die Beschäftigungsquoten im Technologieumfeld.



Während im Frühjahr 2009 nur 13% der Befragten aus der Technologieindustrie optimistisch auf das Jahr 2009 geschaut haben, sind nun wieder zwei Drittel (67%) der Entscheider in Technologieunternehmen zuversichtlich für ihre Branche im aktuellen Jahr gestimmt.



Geteilte Meinung und Unsicherheit herrscht hingegen bei der Frage, ob die Talsohle der globalen Rezession bereits überschritten sei: Während immerhin 43% der Befragten diese als überwunden ansehen, glaubt fast ein Drittel (32%) noch nicht daran und ein Viertel der Befragten ist diesbezüglich unsicher. Interessant ist die grundsätzlich größere Zurückhaltung in Bezug auf die Entwicklungsprognose im eigenen Land: Mehr als ein Drittel (36%) halten zwar das Schlimmste für bereits überstanden, aber fast die Hälfte (48%) glaubt, dass die Rezession im eigenen Land die Talsohle noch nicht erreicht hat.



Mehr Jobs erwartet



Die Ergebnisse der Umfrage lassen auf eine Verbesserung bei den Beschäftigtenzahlen im Technologiesektor hoffen: Mehr als die Hälfte der Befragten (57%) - und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr (28%) - erwarten wieder wachsende Beschäftigtenzahlen für das eigene Unternehmen. Einen weiteren konzerninternen Personalabbau erwarten nur noch 8% (nach 25% im letzten Jahr) der Befragten.



Hoffen auf Umsatz



Den größten Optimismus gibt es in Bezug auf die Umsatzerwartungen: Drei Viertel der Entscheider prognostizieren eine Umsatzsteigerung ihres Unternehmens im laufenden Jahr (2009: 46%), während nur noch 6% einen weiteren Umsatzrückgang befürchten (2009 noch 22%).



Die Studie



Die Befragung wurde im Jänner und Februar 2010 vom PR-Netzwerk Eurocom Worldwide in Zusammenarbeit mit Schwartz Public Relations, München, unter mehreren Hundert Entscheidern in europäischen Technologiefirmen durchgeführt.