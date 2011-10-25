Die Textilkette Don Gil ist insolvent

Wien. Das Aus der Textilkette Don Gil (27 Filialen, rund 350 Mitarbeiter) dürfte besiegelt sein. Laut Tanja Schartel vom KSV1870 wurde heute in der sogenannten Einvernahmetagsatzung am Konkursgericht Wien die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beschlossen.



Gestern hoffte die Firmenleitung in der Wiener Don-Gil-Zentrale noch darauf, dass das Management der italienischen Mutterfirma Mariella Burani Fashion Group (MBFG) heute dem Insolvenzgericht in Wien einen Investor bzw. Käufer präsentieren wird. Doch die Hoffnung wurde nicht erfüllt.

Wie berichtet herrscht in den Regalen des Don-Gil-Shops gähnende Leere, weil die Lieferanten zum Teil keine Waren mehr liefern.