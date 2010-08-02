Die Titanic wird doch nicht sinken?

Im März 2009, als die Finanz- zur Wirtschaftskrise wurde, stand an dieser Stelle, dass die notwendigen Mittel zur Finanzierung der Spitäler, die durch die Länder für 2009 aufzubringen sind (2008 waren das etwa 3,6 Milliarden Euro) deutlich anwachsen werden. Hintergrund dieser Rechnung war, dass die Einnahmen durch die Wirtschaftskrise sinken werden, weil sie wesentlich vom Steuer- und Beitragsaufkommen abhängen. Da aber die Kosten ungeachtet der Krise weiterwachsen werden, wird das Loch zwischen Einnahmen und Ausgaben größer.



Schon bisher schlossen die Länder dieses Loch durch die Abgangsdeckung, eine Art automatischer Defizitdeckung. Und die war nicht gering. Oberflächlich ausgedrückt, machten die öffentlichen Spitäler pro Jahr 30 bis 35 Prozent Miese, die im Landesbudget hängen blieben; seit 2009 jedoch sind es wohl 40 und mehr Prozent - und das wird so lange so bleiben, solange die Wirtschaft das durch die Krise entstandene Minus nicht selbst (ohne Staatshilfen) kompensiert hat, oder die Kosten der Spitäler real sinken. Ersteres könnte Jahre dauern, und Zweiteres ist gegen den Willen der Landespolitik.



Langsam dürfte dort aber die Erkenntnis reifen, dass man nicht alles haben kann, was man will. Dass das langsam geht, hat zwei Ursachen.



Erstens, weil wirtschaftliche Berechnungen der Spitäler dauern. In der Regel liegen endgültige Zahlen erst mit einem Jahr Verzögerung vor. Also sind die Zahlen für 2009 erst Ende dieses Jahres "fertig". Natürlich gibt es da und dort auch Mitarbeiter, die unterjährig Schätzungen anstellen, aber ein echtes Controlling ist auf Landesebene die Ausnahme. Das kommt daher, dass Landespolitiker geschätzte Zahlen, wenn sie unangenehm sind, nicht oder wenigstens so spät wie möglich, hören wollen. Und so warten "brave" Mitarbeiter darauf, dass sie nur mit "fertigen" Zahlen zur Politik wandern. Sollte es doch jemand wagen, unerwünschte Zahlen "zu früh" zu präsentieren, dann riskiert er manchenorts sogar seinen Job. Die Folge dieser Vogel-Strauß-Politik ist eine endlose Erkenntnisverzögerung. Nichts desto trotz dürfte langsam auch auf politischer Ebene bemerkt werden, dass es echte Finanzierungsprobleme gibt.



Die zweite Ursache ist "Maastricht". Früher war Geld für gestandene Landespolitiker kein Problem. Wurde es knapp, musste Wien zahlen. Doch diesmal ist das anders, denn der Bund kann nicht mehr so einfach neue Schulden aufnehmen, nur um Weihnachtsmannpolitik zu bedienen. Und er kann es vermutlich auch nicht mehr erlauben, dass Länder, statt wie gesetzlich vereinbart, Budgetüberschüsse zu erzielen und ins Bundesbudget einzuzahlen, weiter Schulden machen. Der laufende Betrieb der Spitäler reißt mittlerweile aber so tiefe Löcher in die Landesbudgets, dass ein Überschuss ohne Spitalsreform irreal ist. Wenn jedoch die Länder keinen Überschuss abliefern, erhöht sich das Bundesdefizit, was die Einhaltung der Maastricht-Kriterien erschwert und bei Rating-Agenturen schlecht ankommen wird. Neue Schulden unter diesem Titel würden erhebliche Probleverstehen auch die Länder langsam.



Und so beginnt etwas, das wirklich nach ernsthaften Spitalsreformüberlegungen klingt, von Oberösterreich angefangen, bis nach Wien. Nur Niederösterreich tut noch so, als ob es auf unendlichen Geldquellen sitzt. Aber auch dort wird die Erkenntnis reifen, dass die Quellen zwar spu(c)ken, aber kein Geld.



Dr. Ernest G. Pichlbauer ist



unabhängiger Gesundheits ökonom und Publizist.