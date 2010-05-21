Die Trainer als neue Stars

Am Samstag geht es zwischen José Mourinho und Louis van Gaal nicht um den Titel des weltbesten Trainers, sondern schlicht um einen weiteren Titel für zwei schon hochdekorierte Fußballexperten. Auch für die WM in Südafrika kündigt sich kein herausragender Spieler an. Den einen wird der Titel wegen schlechter Mitspieler oder einem mangelhaften Umfeld nicht zugetraut. Die Favoriten sind durch ein hervorragendes Kollektiv gepaart mit einem fachlich kompetenten Trainer in dieser Rolle. Es könnte sein, dass 2010 das Jahr wird, in dem sich der Hype um die Stars vom Feld auf die Trainerbank verlagerte.