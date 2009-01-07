Die Trumpf-Karte

Zwar hat der internationale Skiverband in einem Anfall der versuchten Selbstschädigung zur gleichen Zeit die "Tour de Ski" der Langläufer ausgerufen, doch sonst gibt es kaum wertige Veranstaltungen um Neujahr, der Fußball ruht fast weltweit. Im härter werdenden Konkurrenzkampf der Sportarten, die um die geringer werdenden Sponsormittel kämpfen, haben die Skispringer allein dank der Tournee richtig gute Karten. Sie ist ein Asset, das für die Springer in den kommenden Jahren noch wichtiger werden wird, als es ohnehin schon ist.