Die Überhöhung

Bei allen Teamspielern gibt es Argumente, die gegen eine Einberufung sprechen. Es scheint jedoch, als suche sie Didi Constantini bei Andreas Ivanschitz besonders intensiv und bewerte sie deutlich stärker. Vielleicht ist es der frühe Hype um sein Talent, der Ivanschitz nun auf den Kopf fällt, der Constantini quasi in eine Art Opposition zu den Ivanschitz-Bewunderern zwingt. Gleichzeitig überhöht der Teamchef Ivanschitz und seine Wichtigkeit ungewollt, indem er ihn krampfhaft zu marginalisieren versucht. Das ist weder für den Mainz-Legionär noch für das Nationalteam förderlich.