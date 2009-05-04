Die unerträgliche Leichtigkeitim ORF

Karl Schönherrs "Weibsteufel" in der Akademietheater-Inszenierung von Martin Kusej war auch dank der Bildregie Peter Schönhofers wohl der beste Samstag-Spätabend der letzten Monate in ORF2. Der Publikumserfolg mit Birgit Minichmayr, Werner Wölbern und Nicholas Ofczarek wurde nicht umsonst zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Dennoch haben ihn im TV nur enttäuschende 69.000 Zuseher genossen, während die zeitgleich eine Wochezuvorausgestrahlte Abspeck-Romanze "Moppel ich" 309.000 anziehen konnte. Damals von der Romy-Gala verbliebene Zuseher und am letzten Samstag Fenstertag-Verreiste sind kaum Erklärung: Der Marktanteil sank von 22 auf fünf Prozent.