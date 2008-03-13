"Die Verfassung ist zu achten"

Neun statt bisher vier Religionsgemeinden



Wesentlicher Reformpunkt ist eine neue Wahlordnung. Bisher wurde die IGGiÖ-Führung in vier Religionsgemeinden mit je einem Wahllokal gewählt. Künftig gibt es in jedem Bundesland eine eigene Religionsgemeinde. Gewählt wird nicht mehr in einem einzigen Wahllokal, sondern in den Moscheen und islamischen Vereinen.



Nach wie vor sind nur jene Muslime wahlberechtigt, die den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 43 Euro entrichten. Diese Maßnahme ist laut Schakfeh aus finanziellen Gründen nötig.



Als "völlig neu" bezeichnete Schakfeh eine Präambel am Anfang der Statuten, derzufolge die österreichische Bundesverfassung und Gesetzgebung zu achten ist. "Das ist keine Dekoration", betonte Schakfeh.



Ärger herrscht nun bei den Schiiten, die sich in der IGGiÖ nach wir vor nicht vertreten sehen. Gegenüber der "Wiener Zeitung" kündigten Führer der Schiiten eine Klage beim Verfassungsgerichtshof an.