Die Vertuschung

Kann es wirklich sein, dass ein internationaler Verband versucht, einen Dopingfall zu vertuschen? Es kann. Dementsprechende Gerüchte gibt es seit vielen Jahren, bei diversen Verbänden. Warum auch nicht? Athleten wie Claudia Pechstein oder andere Größen des Sports sind das Kapital der Sportverbände, die um Marktanteile, Fernsehzeiten und Sponsoren kämpfen. Das Duell Pechsteins mit ihrer Dauerrivalin Anni Friesinger hat dem Eisschnelllauf im deutschen Markt Traumquoten beschert. Und natürlich viel Geld gebracht. Dass Sportverbände für die Veröffentlichung positiver Fälle verantwortlich sind, sollte angesichts des jüngsten Falls überdacht werden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur würde sich dafür viel eher eignen.