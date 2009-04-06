Die vielen Wahrheiten

Es gibt so viele Wahrheiten. Die, die für die Öffentlichkeit bestimmt ist, und die, die hinter verschlossenen Türen geäußert wird. Das ist dann die Wahrheit, die auf Basis von Gerüchten durchdringt und die Runde macht. Der Wahrheitssuchende muss sich an die öffentliche Wahrheit halten, obwohl er schon andere Wahrheiten gehört hat. Blöd.
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Bei gedopten Sportlern unterscheidet man zwischen der reinen Wahrheit ("Ich habe nie gedopt"), der echt reinen, wirklichen Wahrheit ("Ein bisserl irgendwann schon") und der Ich-gestehe-alles-Wahrheit ("Ich war Opfer eines Systems"). Inmitten dieser vielen Wahrheiten kann man sich verirren. Weil: Wo hört die eine Wahrheit auf, wo beginnt die andere. Und gibt es vielleicht noch eine weitere Wahrheit? Die Echt-jetzt-aber-wirklich-ich-schwööööööööre-Wahrheit? Gut, dass sich die Justiz jetzt um diese Angelegenheiten kümmert, die kennt das Dickicht der Wahrheiten.