Die vielen Wahrheiten

Bei gedopten Sportlern unterscheidet man zwischen der reinen Wahrheit ("Ich habe nie gedopt"), der echt reinen, wirklichen Wahrheit ("Ein bisserl irgendwann schon") und der Ich-gestehe-alles-Wahrheit ("Ich war Opfer eines Systems"). Inmitten dieser vielen Wahrheiten kann man sich verirren. Weil: Wo hört die eine Wahrheit auf, wo beginnt die andere. Und gibt es vielleicht noch eine weitere Wahrheit? Die Echt-jetzt-aber-wirklich-ich-schwööööööööre-Wahrheit? Gut, dass sich die Justiz jetzt um diese Angelegenheiten kümmert, die kennt das Dickicht der Wahrheiten.