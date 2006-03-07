Die Vogelgrippe ist längst keine reine Vogelpest

Überträger war dabei bisher ausschließlich Geflügel, das ja in den asiatischen Ursprungsländern der Seuche oft in extrem engem Kontakt zum Menschen gehalten wird. Zwar haben sich auch schon etliche Wildvögel das Virus eingefangen, vor einer Ansteckung durch sie fürchtet sich zumindest in Europa noch kaum jemand.



Doch jetzt beunruhigt die heimische Bevölkerung, die sich bisher erstaunlich ruhig verhalten hat - im Vergleich zu BSE in der Vergangenheit gab es bisher kaum Konsumeinbrüche - eine neue Wende in der steten Weiterentwicklung des H5N1-Virus: Zunächst auf Rügen und jetzt auch in der Steiermark haben sich Katzen mit der Vogelgrippe angesteckt. Zwar ist bisher abgesehen von Tollwut und Spulwürmern keine Krankheit bekannt, die von Katzen auf Menschen übertragbar ist - ob das Vogelgrippevirus einen Weg der Ansteckung findet, wagen aber selbst Tiermediziner noch nicht zu prognostizieren.