Die Vorbereitungen laufen

"Dadurch wird das Schulklima verbessert. Außerdem laufen die SchülerInnen jetzt mit einem Ziel - die acht km zu schaffen", erzählt Walter Schmid, Lehrer für Turnen und Geschichte an der HAK Floridsdorf der Vienna Business School im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Seine Schule stellt sieben Mannschaften. Er selbst läuft auch mit und steht den TeilnehmerInnen auch immer mit gutem Rat zur Seite.



Die Idee zum Schulstaffellauf wurde von der PR-Firma "innovate" geboren und von vielen Schulen positiv aufgenommen. Die Laufprämie, die die Mannschaften durch Sponsoren aufstellen, geht an das Berufsbildungs- und Forschungszentrum für Blinde.



Während an der HAK Floridsdorf jeder einzeln trainiert - obwohl Schmid sich einen Probestaffellauf vorstellen könnte - haben sich an der Bundeshandelsakademie in der Polgarstraße bereits Laufgruppen gebildet, wie Alfred Scholz, Lehrer für Biologie, Chemie und Physik an der Bundes-HAK Wien 22 der "Wiener Zeitung" berichtet.



Scholz selbst gesteht, dass er laufsüchtig ist. Es ist sein vierter Vienna City Marathon, und der Staffellauf ist "für die SchülerInnen eine gute Gelegenheit etwas zu tun." Insgesamt hat er 10 Staffeln zusammen getrommelt mit LehrerInnen und SchülerInnen aus allen Schulstufen. "Auch die, die vor der Matura stehen, laufen mit. Ich finde das unheimlich gut.", freut sich Scholz.