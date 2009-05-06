Die Vorfreude kann kommen

Da kommt auch das Fernsehen nicht vorbei: Kabel1 hat sich auf den Star-Trek-Rummel spezialisiert und bringt alle Filme sowie Best-ofs aus den fünf TV-Serien. Wem das noch zu wenig ist, der wird auf dem Spezialisten-Sender SciFi (in manchen Kabel-Netzen und via Pay TV) bestens bedient. Dort sendet man schon seit Tagen rund um die Uhr die alten Serien. Mittwoch zum Frühstück lief etwa der Klassiker "Trouble with Tribbels". Wer da - aller grottigen Effekte und mieser Übersetzung zum Trotz - nicht ins Star-Trek-Fieber gefällt, dem kann nicht mehr geholfen werden.