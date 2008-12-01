Die Vorteile sehen

Englands Nationaltrainer sieht sich gezwungen, ab und zu Zweitliga-Spieler einzuberufen. Dafür standen in den vergangenen vier Jahren stets englische Klubs im Finale der Champions League. In Spanien und Italien lukrieren die Top-Klubs weit mehr aus den TV-Erlösen als die kleinen Vereine, bis auf gelegentliche Sensationen sind diese aber chancenlos gegen Real, Barcelona, Milan und Co. Statt vergeblich den anderen großen Ländern nachzulaufen, sollte Deutschland lieber zufrieden mit dem Ist-Zustand sein. Man kann nicht alles haben.