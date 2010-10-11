Die Wahl und der Kurti

Dafür kann natürlich der ORF nichts. Dennoch war der Wahlabend gerade für Radiohörer nicht ganz befriedigend. Zwar gab es auf Ö1 Sonderjournale um 17 und 18 Uhr, diese endeten jedoch nach einer halben Stunde. Dann wurde gnadenlos bis zur nächsten Stunde Musik gespielt. Das ist sicher eine vergebene Chance, will doch Ö1, wie man hört, demnächst am Morgen mit ganzen News-Flächen für noch mehr Information sorgen. Da wäre die Wien-Wahl doch ein geeignetes Experimentierfeld gewesen. Auch wenn es noch keine neuen Ergebnisse gibt, ist eine Expertenrunde rasch zusammengestellt, die das bisher Gesagte schon einmal diskutieren kann. Dennoch hat natürlich auch der Einwand etwas, dass die Wiener Wahl in weiten Teilen Österreichs auch nicht das Mega-Ereignis ist. Ob es die Aufzeichnung von Ostbahn-Kurti ist, die Ö1 statt Nachrichten spielte, ist jedoch auch fraglich.