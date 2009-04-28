Die wahren Sorgen der Welt

Für die wahren Schlagzeilen sorgt aber einmal mehr der Fußball. Was ist das alles schon gegen den Rauswurf von Jürgen Klinsmann beim FC Bayern München. Zappte man am Dienstag durch die deutschen TV-Sender, dann drehte sich alles um das runde Leder. Neben dem Sportsender DSF übertrug auch der Nachrichtensender n-tv um 13 Uhr die Präsentation des neuen Trainers live. Danach folgte um 13.30 Uhr eine halbstündige Analyse zur Krise der Bayern, um 16 Uhr richteten sich alle Augen auf das erste Training, das Jupp Heynckes leiten durfte. Als hätte die Welt keine anderen Probleme als die Befindlichkeit der Bayern.