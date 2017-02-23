Die Wahrheit hinter dem Monster

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Das Salzwasserviech trägt den wissenschaftlichen Namen Tullimonstrum gregarium, lebte vor 300 Millionen Jahren und bringt die Wissenschafter seit 1955 zur Verzweiflung. In diesem Jahr fand Francis Tully die Fossilien: Augen auf einem Stiel, Maul auf einem Stiel, Rumpf wie eine Sepia. Mittlerweile hat man Fossilien tausender Tullis gefunden, rätselt aber weiter: Wurm, Schnecke, Neunauge, Urzeithummer? Früher Fisch, hieß es im Vorjahr. Kein früher Fisch, heißt es jetzt.
In Wahrheit hat sich die Sache so zugetragen:
- He, Gltri, was machst Du denn da?
- Siehst Du doch, Wzwi, ich setze Schneckenaugen auf diesen Hummerkörper.
- Hummer?
- Von gestern. In Mammut-Suppe. Deliziös. Von der Tintenfisch-Vorspeise ist der Flossensaum geblieben, den appliziere ich dann da hinten. Vorne mache ich eine Hummerschere auf einen Neunaugenrumpf...
- Schon klar, Deine Bdiga hat wieder mal ein Fisch gekocht...
- Und wie!
- ...und der Schachtelhalmschnaps danach wirkt bis heute.
- Du kennst mich halt, mein Freund...
- Aber was soll das Ganze jetzt?
- Ein wenig Spaß für die Nachwelt. In ein paar Millionen Jahren wird es Bayern geben, und die werden so was Wolpertinger nennen.
- Du, Gltri, was ich mich grade frage: Gibt’s zur jetzigen Zeit überhaupt schon Menschen, also uns?
- Scher’ Dich nicht darum, Wzwi, in ein paar Millionen Jahren wird das hier Amerika sein, und unser Oberhöhlenchef wird dann sowieso die alternativen Fakten einführen.