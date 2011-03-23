Die Windschatten-Spitalsreform

Getarnt durch globale Themen, gezwungen durch die EU, haben es (vorerst nur) Wien und Steiermark gewagt, eine größere Spitalsreform anzukündigen. Noch ist es Gerede und Papier; die Mühen der Ebene kommen aber. Der Widerstand wächst bereits und die Kampftruppen der Zwergen-Häuser haben sich schon in Stellung gebracht - das Halali wird zeigen, wie die Strecke aussieht.



Aber ich hoffe, die Politik wird wenigstens eine Zeit lang durchhalten. Allerdings sind, will die Reform nachhaltig sein, zwei Phänomene zu bedenken: Da sind einmal unverhofft auftretende Krankheitswellen.



Denken wir an Bad Aussee: Die dortige Chirurgie ist seit Jahrzehnten umstritten, da das Spital nur ein Einzugsgebiet von 15.000 Menschen hat (80.000 wäre das vernünftige Minimum). Als die Schließungsdiskussion 2008 am heftigsten war, wurde dort argumentiert, dass es 39 Blinddarm-OPs gegeben habe - zwei Drittel davon zeitkritisch! Wenn es nicht irgendeine, noch unbekannte Krankheit gibt, die Blinddarmentzündungen auslöst, dann sollten es aber nicht mehr als 15 pro Jahr sein. Das wäre guter medizinischer Standard. Alles darüber ist möglicherweise medizinisch nicht wirklich indiziert (obwohl ich keine bewusste Falschindikation unterstellen will) und dient nur der Darstellung der eigenen Wichtigkeit.



Diese Appendizitis-Endemie zeigt: Werden Kürzungen oder Schließungen angekündigt, besteht die Gefahr der Übertherapie. Bei Spitälern bedeutet das zu viel stationäre Aufnahmen, bei Chirurgien zu häufige Operationen - mit all den negativen Konsequenzen, etwa Komplikationen.



Und dann ist da noch das Kultur-Phänomen: Als in einem großen Spital 10 von 270 internen Betten wegen Umbaus gesperrt wurden, brach Chaos aus. Gangbetten, längere Aufenthalte und vermutlich auch Wartezeiten waren die Folge. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass es zu wenig Ressourcen gab, sondern nur, dass die Kultur nicht auf eine Kürzung vorbereitet war.



Denn hinter der Belegung von Betten stehen viele Prozesse und unterschiedlichste Prozesseigner. Da sind die zuweisenden Ärzte, jene, die in der Ambulanz über die Aufnahme entscheiden, jene, die auf der Station arbeiten und so weiter. Alle haben gelernt, mit den vorhandenen Ressourcen auszukommen. Werden diese plötzlich weniger, dauert es, bis sich alle angepasst haben, sich also die Kultur geändert hat.



Eine solche Kulturänderung kommt nicht über Nacht und betrifft auch nicht nur das Spital. Soll es zu einer nachhaltigen Veränderung kommen, müssen sich alle in der Region - von den niedergelassenen Ärzten bis zur nachsorgenden Pflege - ändern.



Zusammengefasst heißt das, dass im Rahmen einer Spitalsreformen, beginnend ab dem Zeitpunkt der Ankündigung bis lange nach der Umsetzung, sich gegenseitig aufschaukelnde Phänomene zu erwarten sind. Diesen kann man nur begegnen, wenn erstens von Anfang an das Aufnahmeverhalten der betroffenen Spitäler genau kontrolliert wird und zweitens die Prozesse auf allen Ebenen aktiv gesteuert werden. Passiert das unzureichend, wird es Gangbetten und längere Wartezeiten geben. Und genau das wird jenen in die Hände spielen, die eine Spitalsreform immer schon verhindern wollten.



Nur wenn die Politik aktiv ist, hart bleibt und langfristig denkt, wird sie das, was sie jetzt ankündigt, auch auf den Boden bringen. Die globalen Ablenkungen könnten dabei hilfreich sein.



Dr. Ernest G. Pichlbauer ist unabhängiger Gesundheitsökonom und Publizist.