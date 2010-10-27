Für ORF-Infodirektor Elmar Oberhauser ist die Bestellung Dittlbachers ein doppelt rotes Tuch, ein Anschlag auf die Unabhängigkeit des ORF. Er droht einmal mehr mit Rücktritt. Mit der Bestellung von Karl Amon zum großteils von der SPÖ gewählten Hörfunk-Chef hatte er kein Problem. Ein langjähriger, guter Freund eben. Als "anständiger Mensch" sollte er zurücktreten, meinte Oberhauser in einer Aussendung. Er tue es nur deshalb nicht, weil ihn viele darum gebeten hätten, zu bleiben. Er würde für die Pressefreiheit ins Gefängnis gehen, meinte er Anfang September in Zusammenhang mit der "Schauplatz"-Causa. Er tue es nur deshalb nicht, weil der ORF dann Strafe zahlen müsste. Und er wolle schließlich keine Gebühren verprassen.



Die Worte hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.