Die "Würde der Person" im Konflikt mit der Realität des modernen Lebens

Im Wesentlichen schärft das Dokument einen Katalog von Geboten und Verboten ein: Zeugung gehört nur in die Ehe; alle Techniken, die den ehelichen Akt ersetzen (die In-vitro-Fertilisation), sind "auszuschließen"; die willentliche Beseitigung von Embryonen ist "ganz und gar verwerflich"; das Einfrieren von Embryonen oder Eizellen ist "moralisch unannehmbar"; Keimbahntherapien (Gentherapien mit Veränderung der Keimzellen des Menschen) sind "sittlich nicht erlaubt"; Klonen mache "die sittliche Verwerflichkeit der künstlichen Befruchtungstechniken auf extreme Weise deutlich"; einem geklonten Menschen würde ein bestimmtes Erbgut auferlegt, er wäre damit "einer Art biologischer Sklaverei unterworfen".



Zwar wird betont, die Kirche schaue "mit Hoffnung auf die wissenschaftliche Forschung", aber "erlaubt" ist für sie in der modernen Biomedizin wenig - zum Beispiel eine Therapie mit Stammzellen, sofern diese gewonnen wurden, ohne einem Menschen schweren Schaden zuzufügen.



Die Leitung einer Religionsgemeinschaft hat natürlich das Recht und die Pflicht, den Gläubigen Ideale, von denen sie überzeugt ist, vor Augen zu stellen. Aber selbst viele treue Katholiken, die auch nicht alles, was für die Wissenschaft bereits machbar ist, gutheißen, würden das Bibelwort "Macht euch die Erde untertan" etwas großzügiger auslegen als Rom.



Ob zwischen einer eher areligiösen modernen Forschungswelt, für die der Mensch ein "Zigeuner am Rande des Universums" ist, und der Katholischen Kirche, die in ihm vom Embryo an die Krone der göttlichen Schöpfung sieht, Brücken überhaupt möglich sind, ist zweifelhaft. Die neue Instruktion, die sich "an die Gläubigen und an alle wahrheitssuchenden Menschen" richtet, ist offenbar auch gar kein Versuch zu einem Brückenschlag.



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