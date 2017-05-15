"Dieselmotor wird zu Unrecht verteufelt"

Wien. Der Dieselmotor ist in Verruf geraten - aus Sicht der Autoindustrie zu Unrecht. Die jüngsten Überlegungen deutscher Städte, die in Folge des VW-Abgasskandals ein Diesel-Fahrverbot einführen wollen, lassen bei den Herstellern die Alarmglocken läuten. "Wir halten gewisse Aussagen gegen Dieselmotoren für fahrlässig", sagt Christian Pesau, Geschäftsführer des Arbeitskreises der Automobilimporteure in der Industriellenvereinigung (IV). Moderne Dieselmotoren seien effizient und sauber. Ohne Diesel seien die Klimaziele nicht erreichbar. Dieselmotoren hätten einen geringeren CO 2 -Ausstoß als Ottomotoren und einen geringeren Verbrauch. Nicht zuletzt sei der Dieselmotor für Österreichs Volkswirtschaft ein entscheidender Faktor.

Debatte führt zu Unsicherheit

Laut IV-Chefökonom Christian Helmenstein gehen 17,2 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung auf den Dieselantrieb zurück. Die Wertschöpfung liege damit in der Größenordnung des Tourismussektors. 125.000 Menschen seien bei Unternehmen der Automobilwirtschaft beschäftigt, indirekt seien sogar 230.000 Arbeitsplätze davon abhängig. Noch dazu gebe es in Österreich viele innovative Unternehmen, die laufend Patente anmelden würden. Über Steuern und Abgaben lukriere der Staat jährlich vier Milliarden Euro.



Die Debatte um den Dieselmotor erzeuge bei den Konsumenten Unsicherheit und führe damit zu einem Wertverlust, sagt Klaus Edelsbrunner, Bundesgremialobmann des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer. Durch Fahrverbote würden ältere Dieselautos nahezu unverkäuflich und damit wertlos, vor allem Menschen mit geringerem Einkommen seien betroffen.



Martin Novak, Geschäftsführer des Informationsdienstleisters Eurotax Österreich, stellt eine Rechnung an: Würde es in den zehn größten Städten Österreichs an 50 Tagen ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge geben, würde das bei zwei bis zehn Jahren alten Autos einen Wertverlust von 25 bis 40 Prozent bedeuten. Insgesamt würden die dieselbetriebenen Autos in Österreich 5,63 Milliarden Euro an Wert verlieren, im Durchschnitt wären dies pro Besitzer 2700 Euro. Gerhard Wölfel, Geschäftsführer von BMW Motoren in Steyr, stellt das Fahrverbot an sich infrage. Moderne Dieselmotoren würden nicht nur 15 Prozent weniger CO 2 emittieren, sondern wegen ihrer Partikelfilter nicht zum Feinstaubproblem beitragen. Dieser komme aus der Industrie, der Landwirtschaft und von Kleinverbrauchern.

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