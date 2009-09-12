Discovery in Kalifornien gelandet

Anhaltend schlechtes Wetter auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA zu mehreren Lande-Aufschüben und schließlich zur Umleitung des Shuttles an die Westküste gezwungen.



Ursprünglich sollte die "Discovery" bereits in der Nacht auf Freitag heimkehren.



Hauptaufgabe der insgesamt zweiwöchigen Reise war der weitere Ausbau der Internationalen Weltraumstation (ISS).