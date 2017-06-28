Diskriminierte Himmelskörper

Sehr geehrte Mitglieder der Organisation der Vereinten Nationen,



Sie sind meine letzte und größte Hoffnung: Sie haben zahlreiche Internationale Tage eingeführt, etwa den Tag des Glücks oder den Tag des Thunfischs. Am morgigen Freitag ist Weltasteroidentag. Deshalb wende ich mich nun an Sie: Ich bitte um die Einführung eines Weltzwergplanetenaufwertungstags. Ich meine: Was sind schon Asteroiden? - Weltraumschotter. Gerechtigkeit für Kleinplaneten, ist die Devise!



Führen Sie sich bitte vor Augen, wie entwürdigend allein die Bezeichnung ist. Seit wann spielt denn die Größe eine Rolle? Und überhaupt: Die Anspielung auf die Größe ist ganz klar Himmelskörperdiskriminierung. Könnte man statt Klein- oder Zwergplanet nicht den Ausdruck einführen: "Planet mit besonderen Eigenschaften hinsichtlich seiner Masse"?



Wenn selbst asteroidischer Trümmer gedacht wird, warum soll es dann keinen "Internationalen Tag zur Aufwertung von Planeten mit besonderen Eigenschaften hinsichtlich ihrer Masse" geben? - Einen Tag, an dem in Zeitungsartikeln und Demonstrationen zum Beispiel die Rückversetzung von Kleinplaneten in den Stand eines Planeten gefordert werden kann?



Nicht zuletzt besteht die Gefahr, dass Zwergplaneten durch die diskriminierende Geringschätzung so trübsinnig werden, dass sie sich auf die Erde stürzen. Jimmy hat das gemacht, der wollte sich damals im Golf von Mexiko ertränken. Die Saurier sind ihm echt böse gewesen. Kommen Sie diesem Schicksal zuvor und führen Sie bitte diesen Internationalen Tag ein.



Mit besten Grüßen Ihr



Pluto, Ex-Planet