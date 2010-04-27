Diskussion reloaded

Auch Ried-Coach Paul Gludovatz beschwerte sich über die Belastung. In Schottland zeigte eine Umfrage unter Fans, dass 96 Prozent mit dem Format von doppelter Hin- und Rückrunde (wie in Österreich) unzufrieden sind, 83 Prozent wollen gegen andere Klubs nur zwei Duelle pro Saison haben. Die Bundesliga und ihre Protagonisten haben schon einmal eine Diskussion über eine Reform abgewürgt. Schottland dagegen hat sich gerade eine 74-seitige Analyse des Fußballs geleistet. Das wäre auch in Österreich angebracht.