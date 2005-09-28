Disput um Regelungen für die Pensionskassen

Qualitätsprüfung der Veranlagung. | Wien. (sei) Das auf betriebliche Personenvorsorge spezialisierte Beratungsunternehmen Mercer HR Consulting kritisiert die Finanzmarktaufsicht (FMA): Sie sei mit einer Verordnung für die Pensionskassen im Verzug, damit käme es zu einer "suboptimalen Veranlagung von Pensionsgeldern". Die neue Verordnung würde die Pensionskassen laut Vorgabe der EU dazu verpflichten, die Anlagestrategie durch externe Experten einer speziellen qualitativen Überprüfung zu unterziehen. Auf Basis der Ergebnisse würde dann zum Beispiel die Aktienquote der Veranlagung entsprechend geändert. Bisher gelten für die Veranlagung der Pensionskassen relativ starre quantitative Kriterien: Die Aktienquote darf 70 Prozent nicht überschreiten; Mit Mindestertragsgarantie liegt die Grenze bei maximal 50 Prozent.