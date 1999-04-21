Djakarta greift nur halbherzig ein

Angesichts dieser Entwicklung wird es schwer, an den guten Willen der indonesischen Regierung zu glauben, die seit Jahrzehnten mit brutaler Gewalt aufrechterhaltene Macht über Osttimor aufzugeben.



Vier Monate vor der geplanten Abstimmung über einen Autonomiestatus hat Djakarta nun angekündigt, Polizei und Militär einzusetzen, um der von proindonesischen Milizen ausgehenden Gewalt Einhalt zu



gebieten. Den Einsatz einer internationalen Sicherheitstruppe unter UNO-Mandat, wie sie unter anderem der inhaftierte Unabhängigkeitsführer Xanana Gusmao gefordert hat, lehnten der



indonesische Außenminister Ali Alatas und Armeechef General Wiranto jedoch ab.



Zumindest Teile der regulären Armee und der Geheimdienste unterstützen die Angriffe auf Zivilisten. Immer wieder tauchen Kämpfer der berüchtigten Kopassus-Truppe auf, einer indonesischen



Spezialeinheit, die im vergangenen Mai bei den Unruhen in Jakarta mit äußerster Brutalität vorgegangen ist.



Begonnen wurden die Greueltaten in den ländlichen Gebieten. Die für Unabhängigkeit eintretenden Ortsvorsteher wurden systematisch umgebracht. Ganze Dörfer wurden zerstört, die als Hochburgen



der Unabhängigkeitskämpfer bekannt sind. Über 6000 Menschen flüchteten in den vergangenen Monaten aus der Region Alas. Manche leben seit Wochen versteckt in den Bergen.



Die Massaker von Liquisa und Dili waren nach Ansicht des Aktivisten Leandro Issac der Anfang einer Strategie zur "Eroberung der städtischen Zentren". Stück für Stück werde den Anhängern eines



unabhängigen Osttimors die Lebensgrundlage genommen. Die "totale Säuberung" ziele darauf ab, den Sieg der Anhänger einer Angliederung an Indonesien vorzubereiten.