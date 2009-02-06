Djerba-Anschlag: Deutscher Konvertit verurteilt

Nach Überzeugung des vorsitzenden Richters hatte der Duisburger, der 1986 zum Islam übergetreten ist, in dem Telefonat dem Selbstmordattentäter Nizar Nawar grünes Licht für seine Tat gegeben, als ihn dieser um "göttlichen Beistand" bat. Als weitere Belege für Ganczarskis Beteiligung wurden dessen häufige Reisen nach Afghanistan und seine Kontakte zu hochrangige Al Kaida-Mitgliedern, darunter Osama bin Laden, gewertet. Der Angeklagte selbst hatte bis zuletzt jede Mitwisserschaft und Mitgliedschaft bei Al Kaida bestritten. Zugegeben hatte er lediglich, dass er zwischen 1999 und 2002 die Ausbildungscamps von Osama bin Laden in Afghanistan besucht und dort auch den Al Kaida-Chef persönlich getroffen hat.



In Paris gefasst



Ganczarski war 2003 zunächst in Deutschland festgenommen, mangels Indizien aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Über Saudi-Arabien, wo er ausgewiesen wurde, war er nach Frankreich gereist, wo er auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle festgenommen wurde; seither saß er in Untersuchungshaft.



Ganczarskis Anwalt kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.