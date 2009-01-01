Djerba-Prozess beginnt in Paris

Der Prozess vor einem Schwurgericht in Paris ist der bisher spektakulärste zu dem Anschlag vom 11. April 2002, bei dem auch fünf Tunesier und zwei Franzosen ums Leben kamen. Angeklagt sind neben G. ein Bruder des Attentäters sowie der Pakistani Khalid Sheikh Mohammed, der als Kopf der Anschläge vom 11. September 2001 gilt. Mohammed wird in Abwesenheit der Prozess gemacht, weil er im US-Gefangenenlager Guantanamo in Haft ist.



Bei der juristischen Aufarbeitung des Dramas von Djerba wurde bisher ein Onkel des Selbstmordattentäters Nisar Nawar verurteilt. Ein Gericht in Tunesien befand ihn für schuldig, seinem Neffen beim Befüllen des tödlichen Gastanks geholfen zu haben.



Christian G. war nach dem Anschlag über ein abgehörtes Telefonat ins Visier der Ermittler geraten. Der Selbstmordattentäter Nawar hatte wenige Stunden vor dem Anschlag bei G. angerufen, um ihn um seinen Segen zu bitten. G. wurde in Deutschland vernommen. Er gab das Telefonat zu, bestritt aber, dass es mit dem Anschlag in Verbindung stehe. Der Bundesgerichtshof lehnte einen Haftbefehl mangels Beweisen ab.