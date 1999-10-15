dm baut das Filialnetz aus

Die dm Drogeriemarkt GmbH, nach eigenen Angaben mit 40% Marktanteil führend unter den Drogeriemärkten, will im laufenden Geschäftsjahr 99/2000 allein 250 Mill. Schilling in die Eröffnung von 30



neuen Filialen und den Ausbau bestehender Standorte in Österreich investieren. Das erklärte Manfred Laaber, der bei dm für Marketing verantwortlich zeichnet, gestern vor Journalisten.



Mit 327 Filialen wurde hierzulande im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende September) ein Umsatz von 5,8 (97/98: 5,5) Mrd. Schilling erzielt. Der Konzernumsatz lag bei 3,5 (97/98: 3,01) Mrd. DM.