dm investiert in neuen Auftritt

Unter anderem werde ein 2.000 m² großes Geschäftslokal in der Wiener Favoritenstraße eröffnet, sagte dm-Marketing-Leiter Manfred Laaber gestern in einer Pressekonferenz.



Ende des Jahres sollen österreichweit alle Geschäftsfassaden mit dem neuen Logo ausgestattet sein, 2001 werde das Ladendesign der neuen Linie angepasst. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30. September 2000) hat dm in Österreich mit 352 Standorten (inklusive 76 Flic Flac-Filialen) 5,94 Mrd. Schilling umgesetzt. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 3.644 auf 4.123 Personen. Im Geschäftsjahr 2000/2001 werde die 10-Mrd.-Schilling-Umsatzgrenze angepeilt. Mit dm-Eigenmarken wurde 1999/2000 rund 1 Mrd. Schilling umgesetzt. Das Umsatzwachstum belief sich in diesem Bereich auf 10 und 15%.



Für die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten werde sich dm nicht offensiv einsetzen, in "hoch frequentierten Fremdenverkehrsorten" werden die dm-Märkte jedoch saisonal ausgeweitet, kündigte Laaber an.