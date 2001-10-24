dm wächst in diesem Jahr nur "moderat"

In diesem Geschäftsjahr sollen 13 neue Filialen in Österreich eröffnet werden, die Auslandstöchter würden stärker expandieren. 2000/2001 erzielte dm Österreich (mit den verbundenen Auslandstöchtern sowie der Kindermodenkette flic flac) einen Umsatz von 9,37 Mill. Schilling und hat damit die angepeilte 10-Millionen-Grenze verpasst. In Österreich wurde in 382 Filialen (davon 81 flic flac-Geschäfte) mit 4.731 (4.123) Mitarbeitern ein Umsatz von 6,29 Mrd. Schilling (plus 6%) erzielt. Die Profitabilität des Unternehmens sei "gleich gut" geblieben, gab sich Laaber bedeckt.



Zahlen von AC Nieseln zufolge liege der Marktanteil von dm Österreich bei 14 bis 15% (Lebensmittelhandel und Diskontfachhandel). Im Fachhandel liege der Anteil bei 35 bis 40%, so Laaber. Neben der Verbreiterung der Produktpalette der dm-Eigenmarken sollen die Dienstleistungsschiene (vor allem Frisör und Kosmetik) sowie der Wellness-Bereich im laufenden Jahr für Zuwächse sorgen.