DO & CO legt erneut zu und setzt auf Internationalisierung

"Der Heimmarkt wächst nur moderat, unsere Ziel ist es, eine flächendeckende Streuung zu erreichen", so Vorstandsvorsitzender Attila Dogudan am Freitag vor Journalisten. Im ersten Halbjahr



1999/2000 (per September) wurde bei einem Umsatz von 569 Mill. Schilling (plus 12,2%) ein Betriebserfolg (EBIT) von 65,9 Mill. Schilling (plus 14,6%) erzielt.



Im Geschäftsbereich Event Catering stammten bereits zwei Drittel des Umsatzzuwachses von 10,6% aus internationalem Geschäft, so Dogudan. Bei einem Halbjahresumsatz von 220,7 Mill. Schilling wurde ein



EBIT von 33 Mill. Schilling (plus 16,6%) erzielt. Mit einem Umsatz von 252,3 Mill. Schilling ist der Bereich Airline Catering wichtigster Umsatzträger, das EBIT stieg hier um 20,3% auf 27,9 Mill.



Schilling.



Einbußen gab es in der Sparte Restaurants & Bars: Durch den Verkauf des Standortes Schönbrunn und der Schließung der VIP-Loungen am Flughafen Wien sank der Umsatz um 9,5% auf 96 Mill. Schilling, das



EBIT um 16,7% auf 5 Mill. Schilling.



Die im nächsten Wirtschaftsjahr eröffneten Produktionsstandorte in Berlin, Frankfurt und Barcelona sollen nicht nur fürs Airline Catering genutzt werden, sondern auch der starken Nachfrage im Event-



Bereich nachkommen, so Dogudan.