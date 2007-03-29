Doch keine Austro-Waffen im Irak

#Auch Österreich vom Pranger genommen



Steyr-Eigentümer Franz Holzschuh war zwar hocherfreut, nun offiziell vom "Pranger" genommen worden zu sein, will die Angelegenheit aber nicht mehr weiterverfolgen. "Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Ich bin froh, dass Gras über die Sache gewachsen ist", sagte Holzschuh. Dennoch reagierte er auf die Aufklärung der Affäre sichtlich erleichtert, waren dadurch doch sowohl Steyr-Mannlicher als auch die österreichische Regierung in Verruf geraten.



Der "Daily Telegraph" hatte im Februar berichtet, dass mehr als 100 Scharfschützengewehre des Typs HS50 bei Razzien der US-Truppen in Bagdad gefunden worden waren. Die Waffen stammten angeblich aus einer Lieferung, die 2005 mit Genehmigung der österreichischen Regierung an Sicherheitskräfte des Iran gegangen war. Der Redakteur des Artikels war leider für eine Stellungnahme nicht erreichbar.



Politisch besonders brisant war der Fall dadurch geworden, dass England und die USA das Geschäft mit dem Iran heftig kritisiert hatten. Beide waren der Ansicht, die Waffen könnten in die Hände von Terroristen im Irak geraten.



Die Zeitungsmeldung schien diese Befürchtung zu bestätigen und das von den USA verhängte Embargo gegen Steyr-Mannlicher auf eine starke Grundlage zu stellen. Dieses Embargo soll übrigens Ende dieses Jahres auslaufen.