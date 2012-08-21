Dom Mintoff - der Architekt des unabhängigen Malta - ist tot

Valetta. Dom Mintoff, langjähriger Parteichef der maltesischen Sozialisten und mehrmaliger Regierungschef auf der Mittelmeerinsel, die 1964 die Unabhängigkeit von Großbritannien erreichte, ist am Montag, zwei Wochen nach seinem 96. Geburtstag, verstorben. Die Regierung Maltas wird ihn mit einem Staatsbegräbnis verabschieden.



Der am 16. August 1916 geborene Dom Mintoff, der nach seiner Schulzeit im erzbischöflichen Seminar an der Universität von Malta und später an der Universität von Oxford Architektur studierte, engagierte sich bereits früh in der antiklerikalen, pro-britisch ausgerichteten Malta Labour Party (MLP), deren Generalsekretär er bereits von 1936 bis 1937 war. Von 1947 bis 1949 war er stellvertretender Regierungschef und Minister für Arbeit und Wiederaufbau. 1949 wurde er Chef der MLP und bekleidete dieses Amt bis zum Jahr 1984. 1955 wurde er noch unter britischer Herrschaft Premierminister Maltas. Drei Jahre später legte er das Amt zurück, um die Maltesische Befreiungsbewegung anzuführen die für Unabhängigkeit von der britischen Herrschaft eintrat. 1971 - sieben Jahre zuvor hatte die Insel ihre Unabhängigkeit erreicht - wurde Mintoff erneut Regierungschef und blieb bis 1984 im Amt. Unmittelbar nach Amtsantritt begann er Verhandlungen mit London über die Auflösung der britischen Militärbasen auf Malta, die 1979 ihren Abschluss fand. Gleichzeitig führte er sein Land 1973 in die Bewegung der Blockfreien und schloss Freundschafts- und Wirtschaftsverträge mit China und Libyen ab, die von westlichen Staaten mit Argwohn beäugt wurden. Malta wurde in der Regierungszeit Mintoffs zu einem Wohlfahrtsstaat und die Maltesen erlebten eine wesentliche Steigerung des Lebensstandards. Am Ende seiner Amtszeit sah er sich mit wirtschaftlichen Problemen und einem eskalierenden Konflikt mit der Kirche konfrontiert. Bis 1998 blieb Mintoff noch Abgeordneter. Zuletzt trat er, den viele seiner Landleute einfach den "Architekten" oder "mighty Dom" nannten, gegen den EU-Beitritt seines Landes auf.