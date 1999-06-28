Donau-Anrainerstaaten lassen die alten Zeiten wieder aufleben

Viele bilaterale Gespräche brachten einmal mehr zutage: "Allein kann keiner seine Probleme bewältigen". Das unterstrich Farnleitner nach den Beratungen, in denen es vorrangig um die



vielfältigen wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven des Donauraumes ging. Gekommen waren Minister bzw. Botschafter und/oder Staatssekretäre aus Deutschland, Ungarn, Polen, Bulgarien, Kroatien,



Moldawien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien, Slowenien, Mazedonien und der Ukraine. "Ich freue mich, sagen zu können, daß wir nicht gestritten haben", betonte Farnleitner in einer



Pressekonferenz. So herrsche weitgehend Einvernehmen darüber, daß die "pan-europäische Verkehrs-Story" fertig geschrieben und die Verkehrsinfrastruktur in den Ländern Mittel- und Osteuropas



wiederhergestellt werden müsse. Damit sei nicht nur der wichtigste Binnenwassertransportweg · die Donau · gemeint. Auch die Straßen- und Bahnverbindungen müßten weiter ausgebaut werden. Das



sei von allen Tagungsteilnehmern bekräftigt worden.



"Networking" heißt für Farnleitner das Stichwort, wenn es um die Wiederherstellung der durch den Krieg am Balkan zertörten Infrastruktureinrichtungen und Industriebetriebe geht. Eine konkrete



Schätzung der Kosten wollte der Wirtschaftsminister jedoch nicht abgeben.



Auch in der Wiederbelebung des Tourismus in den betroffenen Regionen sei gemeinsames Agieren vonnöten. Die Idee einer "Tourismusregion Donauraum" soll vehement weiter verfolgt werden, wobei man in



vielerlei Bereichen (Ausbildung von Mitarbeitern, Marketing, Werbung etc.) auf intensive Kooperationen setze.